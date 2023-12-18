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Метель, туман и гололед: на большей части РК объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение Фото: pixabay
В 14 областях Казахстана на 19 декабря объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на севере, западе, в горных районах Алматинской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Алматы днем ожидается гололед. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Улытауской области ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке области ожидаются порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается метель.

На севере, западе Карагандинской области ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, западе области ожидаются порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается метель.

В Акмолинской области ожидается снег, на западе, юге сильный снег, метель, гололед. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, юге области 15-20, временами порывы 23 м/с.

На северо-востоке, юге Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный ночью на западе области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау временами ожидаются туман, гололед.

Днем на западе, севере, юге Абайской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на западе, юге области 15-20, порывы 25 м/с.

Днем на востоке Актюбинской области ожидается сильный снег. На севере, востоке области ожидается низовая метель.

В центре, на юге, севере Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, западный в центре, на севере области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидаются ночью гололед, временами туман.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области низовая метель, на большей части области гололед. На юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных районах области 15-20, на горных перевалах порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На востоке, юге области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный ночью на востоке области, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке, юге, днем на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный ночью на востоке, юге, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед.

На востоке, юге Павлодарской области ожидаются низовая метель, ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

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