Актоты Раимкулова объяснила, почему талантливые казахстанцы не могут войти в штат сборных

На брифинге журналисты поинтересовались у главы профильного ведомства Актоты Раимкуловой о работе министерства для создания вертикали развития спортсменов от детско-юношеского спорта до национальной сборной.

Главе Минкультуры напомнили, что на сегодня детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) относятся к регионам, а школьная физкультура — к Министерству образования и науки РК, но в то же время профильное ведомство курирует спорт.

После выступления нашей сборной на прошедшей Олимпиаде возникает много вопросов. За эти годы выстроена система подготовки спортсменов, но она требует усовершенствования. Есть вопросы по подготовке резерва. Есть пятиэтапная программа, после того, как уже подходят к нацсборной, ребята проходят в несколько организаций: в ЦОПы, в школы высшего мастерства. И получается, что целенаправленная подготовка размыта. Актоты Раимкулова

Как объяснила министр, когда ребята, показывающие особые результаты, уже должны пройти в штат сборных, они не могут, потому что штат еще с 1994 года дает возможность лишь на тысячу единиц.

Тогда это было только 60 видов спорта. Возможно, тогда это было достаточно, сегодня это сверхнедостаточно, поэтому талантливые ребята не могут войти в штат сборных. Мы поставили задачу законодательного увеличения этого количества до 3 тыс. Актоты Раимкулова

Также, по ее словам, предложен ряд таких усовершенствований, при которых талантливый ребенок будет идти с самого начала под руководством талантливых тренеров.

Он будет знать, что никогда не останется на улице, когда он захочет, сможет продолжать обучение в вузе. При определенных успехах он будет освобождаться от сдачи ЕНТ. Также будет в штате национальных команд и так далее. Актоты Раимкулова

Напомним, на Олимпийских играх в Токио казахстанским спортсменам удалось заполучить всего восемь бронзовых медалей и ни одного «золота» и «серебра». После провального выступления сборной Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что итоговый результат не соответствует спортивному потенциалу страны и значительным средствам, которые государство вкладывает в развитие спорта.

1 сентября глава государства отметил, что результаты Олимпиады-2020 в Токио рассмотрят на отдельном совещании. Президент подчеркнул, что в стране должны быть все условия для занятия массовым спортом. Акимам областей было поручено обеспечить поэтапное строительство спортивной инфраструктуры.