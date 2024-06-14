Суд США отклонил запрет на таблетки для прерывания беременности
За проголосовали 9 судей, против – никто, пишет газета Guardian.
Дело, объединенное Управлением по контролю за продуктами и лекарствами против Альянса медицины Гиппократа и Danco Laboratories LLC, касалось способности FDA регулировать мифепристон, один из двух препаратов, обычно используемых при медикаментозных абортах, которые в настоящее время составляют более 60% всех абортов в США.
Коалиция противников абортов пыталась убедить Верховный суд отменить ряд шагов FDA по расширению доступа к препарату, таких как разрешение поставщикам абортов отправлять мифепристон по почте пациентам.
Противники абортов утверждали, что, если нынешние правила FDA в отношении мифепристона будут сохранены, врачи, выступающие против абортов, могут пострадать, если им придется лечить женщин, у которых возникают осложнения от мифепристона.
Но, по мнению большинства, судья Бретт Кавано отклонил этот аргумент, постановив, что активисты против абортов не доказали, что у них есть законное право или правоспособность возбудить дело.
1 мая 2024 года в штате Флорида вступил в силу запрет на аборты после 6 недель беременности.