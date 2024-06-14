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Суд США отклонил запрет на таблетки для прерывания беременности

тест на беременность, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 07:10 Фото: freepik
Доступность обычных таблеток для прерывания беременности останется неизменной, постановил Верховный суд США единогласным решением, сообщает Zakon.kz.

За проголосовали 9 судей, против – никто, пишет газета Guardian.

Дело, объединенное Управлением по контролю за продуктами и лекарствами против Альянса медицины Гиппократа и Danco Laboratories LLC, касалось способности FDA регулировать мифепристон, один из двух препаратов, обычно используемых при медикаментозных абортах, которые в настоящее время составляют более 60% всех абортов в США.

Коалиция противников абортов пыталась убедить Верховный суд отменить ряд шагов FDA по расширению доступа к препарату, таких как разрешение поставщикам абортов отправлять мифепристон по почте пациентам.

Противники абортов утверждали, что, если нынешние правила FDA в отношении мифепристона будут сохранены, врачи, выступающие против абортов, могут пострадать, если им придется лечить женщин, у которых возникают осложнения от мифепристона.

Но, по мнению большинства, судья Бретт Кавано отклонил этот аргумент, постановив, что активисты против абортов не доказали, что у них есть законное право или правоспособность возбудить дело.

1 мая 2024 года в штате Флорида вступил в силу запрет на аборты после 6 недель беременности.

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