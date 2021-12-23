Казахстанские каратисты завершили ЧА с пятью медалями

Казахстанские каратисты в составе Данияра Юлдашева, Нурканата Ажиканова и Нурнияза Елдашева поднялись на высшую ступень пьедестала почета, став лучшими в мужских командных соревнованиях. В финале казахстанцы победили спортсменов из Ирана.

Ранее копилка казахстанских каратистов пополнилась еще четырьмя медалями разного достоинства.

«Золотом» отметились Молдир Жанбырбай и Андрей Актауов, медали серебряного достоинства удостоилась Софья Берульцева. Казахстанские каратистки завоевали «бронзу» в командном турнире.