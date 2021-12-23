09:35 23.12.2021
Казахстанские каратисты завершили ЧА с пятью медалями
Фото: Instagram/azhikanov.n
В последний день Чемпионата Азии по карате мужская команда Казахстана выиграла «золото» турнира, сообщает Zakon.kz.
Казахстанские каратисты в составе Данияра Юлдашева, Нурканата Ажиканова и Нурнияза Елдашева поднялись на высшую ступень пьедестала почета, став лучшими в мужских командных соревнованиях. В финале казахстанцы победили спортсменов из Ирана.
Ранее копилка казахстанских каратистов пополнилась еще четырьмя медалями разного достоинства.
«Золотом» отметились Молдир Жанбырбай и Андрей Актауов, медали серебряного достоинства удостоилась Софья Берульцева. Казахстанские каратистки завоевали «бронзу» в командном турнире.