Казахстанские каратисты везут на родину 5 медалей с ЧА-2024

В китайском городе Ханчжоу завершился чемпионат Азии по карате WKF, где представители казахстанской сборной завоевали пять наград, две из которых с высшим отливом, сообщает Zakon.kz.

На азиатское первенство нынешнего года прибыли 300 каратистов из 30 стран континента, где наши 19 спортсменов выступили достойно.

Гимн Казахстана на этих состязаниях прозвучал в честь Жоламана Бигабыла (55 кг) и Нурканата Ажиканова (75 кг).

Медалей серебряного достоинства удостоились Асель Канай (61 кг) и мужская сборная Казахстана (командное кумитэ).

А Софья Берульцева (+68 кг) поднялась на третью ступень пьедестала почета. В общекомандном зачете казахстанская дружина каратистов заняла 3-е место, пропустив вперед себя Японию и Вьетнам.

В прошлом году наши каратисты не имели себе равных на I Открытом чемпионате Азии по карате, который прошел в Алматы.