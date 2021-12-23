От рудника до завода: как добывают и перерабатывают казахстанскую медь

Как менялись эти процессы за 30 лет Независимости, чего достигла компания и какой вклад внесла в развитие экономики страны.

Все начинается с поисков залежей медной руды. Но прежде – основательное изучение перспективных участков и тщательный анализ накопленной исторической информации. За геологоразведку в холдинге отвечает «Kazakhmys Barlau» – структурное подразделение, перед которым стоят четкие цели – восполнение и расширение минерально-сырьевой базы.

Одна из ближайших задач – исследование Жезказганского региона, которое не проводилось в этих местах около 50 лет. На помощь геологам приходят технологии – недра земли сегодня можно исследовать прямо с неба – с помощью дронов и вертолетов.

Фото: Корпорация «Казахмыс»

Жезказганская перспектива до конца не раскрыта, мы хотим поставить жирную точку, полностью изучив регион. Начали со сложных участков, где есть полная историческая информация, будем дополнять новыми данными. Директор ТОО «Kazakhmys Barlau» Галым Нуржанов

Большой потенциал специалисты видят в Карсакпайской рудной зоне.

Здесь мы ищем не только медь, но и полиметаллы, а также благородные металлы – золото и серебро. Ранее наши предшественники уверяли, что в Карсакпайском рудном районе нельзя найти потенциальное месторождение свинца и цинка, но сейчас с помощью новейших технологий нам удалось обнаружить такие участки. Также при проведении горных работ в этом месте подтвердилось и медное оруденение. Галым Нуржанов

Между тем кипит работа и на руднике Нурказган. Это один из самых молодых рудников в холдинге, где за год добывают свыше 4 млн тонн руды.

У рудника Нурказган большие планы на будущее. Наша цель – ввести в эксплуатацию восточный участок месторождения и довести план добычи до 6,5 млн тонн руды в год. Это позволит продлить жизнь Нурказгана еще на 25 лет. Сейчас проводим все соответствующие работы. Руководитель рудника Мукан Унгитбаев

Прогресс не стоит на месте, и сегодня новая техника и технологии дошли и до подземелья, сделав труд шахтеров более безопасным и эффективным. «Казахмыс» на этом не экономит.

Фото: Корпорация «Казахмыс»

После разведки и добычи руды следует этап ее обогащения. Этим занимаются на обогатительных фабриках. К примеру, на Нурказгане руда выводится на поверхность по конвейерной линии прямиком на обогатительную фабрику.

Если плановые показатели на 2021 год достигали 3,5 млн тонн, то на следующий год у нас планируется выход на мощность в 4 млн тонн. Это станет возможным благодаря строительству большого дробильного комплекса, а также модернизации главного корпуса. Директор Нурказганской ОФ Руслан Скендиров

Одна из фабрик находится в Балхаше. Здесь в апреле 1938 года был выдан первый медный концентрат, с тех пор на предприятии идет непрерывный производственный процесс. Холдинг поддерживает работоспособность предприятия и постоянно модернизирует оборудование. Только за 2021 год на эти цели было направлено 8,5 млн долларов.

Фото: Корпорация «Казахмыс»

Я работаю на обогатительной фабрике с 1984 года. Можно сказать, что тяга к производству перешла мне по наследству – я представитель династии обогатителей. Оба моих родителя работали здесь. Мама – флотатором, отец – слесарем в дробильном цеху. Для меня это многое значит. Главный механик БОФ Евгений Войтюк

Трудовые династии – один из главных поводов для гордости в «Казахмысе». На смену старому поколению приходит новая школа, но славные традиции, историю и культуру своих предприятий чтят везде – так уж тут устроено.

Фото: Корпорация «Казахмыс»

Я работаю на легендарном Балхашском медеплавильном заводе, где сегодня вместе со мной трудится порядка 2800 человек. Конечно, работа у металлурга нелегкая и ответственная. Но вот уже почти 40 лет я остаюсь ей верен. Когда я только пришел на завод, было особенно тяжело – не было еще современных технологий, облегчавших ручной труд. По правде сказать, не многие выдерживали. Но как говорили мои наставники, если это призвание, то со временем нельзя будет представить себе и дня без расплавленного металла. Так и вышло. Плавильщик Балхашского медеплавильного завода Кайратбек Касибаев

На таких людях и держится медная промышленность – на каждом из этих трудяг, преданных своему делу. Все, о чем они мечтают, – чтобы жизнь рудников длилась как можно дольше. Потому что от этого зависит жизнь городов, в которых они работают, растят своих детей и внуков, строят планы на будущее. За годы Независимости «Казахмыс» стал для сатпаевцев, балхашцев, жезказганцев и карагандинцев оплотом стабильности, достойного заработка и комфортной жизни. Предприятия холдинга уже давно стали градообразующими, а сама компания известна как одна из самых социально ответственных в стране. «Казахмыс» уделяет внимание улучшению качества образования и здравоохранения, защите экологии, оказанию адресной соцпомощи нуждающимся, решению жилищных вопросов многодетных семей и многим другим.

Фото: Корпорация «Казахмыс»

Только за прошедшие 25 лет «Казахмыс» оказал помощь Карагандинской области и реализовал соцпроекты на сумму свыше 1 млрд долларов.

Разработана программа по созданию комфортных условий в городах нашего присутствия. На сегодня мы выделили многодетным 141 квартиру и еще 45 планируем выделить до конца года. Эта работа продолжается, мы строим детские сады, у нас есть свои колледжи, где молодежь может получить образование, и многое другое. Нам бы очень хотелось достигнуть статуса лучших работодателей, чтобы люди боролись за право работать в корпорации и ассоциировали свой рост и новые возможности с нами. Первый зампредседателя правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» Андрей Гайдин

Председатель Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» Эдуард Огай отметил, что на предприятиях трудится около 40% населения.