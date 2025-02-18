Появился список шахтеров, погибших на руднике в области Улытау

В пресс-службе корпорации "Казахмыс" предоставили список шахтеров, погибших на руднике в области Улытау, передает корреспондент Zakon.kz.

Список погибших шахтеров:

Акшалов Кайрат Аманбекович, 1975 г. р. – машинист насосных установок; Жакубаев Ардак Боранбаевич, 1998 г. р. – мастер горный подземного участка; Жумадуллаев Бакытбек Нышанович, 1975 г. р. – подземный горнорабочий; Кенжебеков Орынбек Әмірханұлы, 1991 г. р. – машинист погрузочно-доставочной машины; Молдабеков Галимжан Есенбекович, 1978 г. р. – помощник бурильщика шпуров; Нурулдаев Олжас Жагалбаевич, 1979 г. р. – энергетик подземного участка; Рожков Константин Владимирович, 1992 г. р. – электрослесарь-монтажник подземного горно-проходческого оборудования.

Материал по теме В области Улытау помогут семьям шахтеров, погибших на руднике "Жомарт"

17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позднее было найдено тело еще одного шахтера.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 277 "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" УК РК. Cоздана правительственная комиссия по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате обрушения шахты в Жанааркинском районе, которую возглавил зампремьера Канат Бозумбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике в области Улытау.