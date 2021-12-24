00:36 24.12.2021
Псаки: США не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО
Фото: Instagram/jenpsaki1
США не будут соглашаться на предложения России по безопасности, которые затрагивают НАТО, но могут согласиться с другими инициативами, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали. <…> На данный момент нет окончательного соглашения относительно места и времени. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
По ее словам, США считают переговоры с Россией оптимальным путем урегулирования разногласий. Псаки процитировала президента России Владимира Путина, который ранее на ежегодной пресс-конференции выразил надежду на то, что развитие ситуации пойдет по переговорному пути.
Мы также считаем, что это лучший путь и правильный путь вперед.Пресс-секретпрь Белого дома Джен Псаки
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток.
17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.
О пандемии, Украине и Навальном — пресс-конференция Путина
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