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01:12 24.12.2021

«Барыс» уступил «Ак Барсу» в напряженной игре

Хоккей, "Барыс", "Ак Барс" Фото: пресс-служба ХК "Барыс"
Во втором матче выездной серии «Барыс» уступил «Ак Барсу», сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев, передает пресс-служба ХК «Барыс».

На первый перерыв в ранге лидера ушел «Барыс», который дважды огорчил казанскую публику. Сначала Егор Петухов попытался отличиться в стиле «лакросс», а Якоб Берглунд отлично сыграл на добивании. Чуть позже Коди Куник затолкал шайбу в ворота в то время, когда Джордан Уил покидал скамейку штрафников. Между этими голами вклинился точный бросок Артема Лукоянова.

В середине встречи Кирилл Панюков реализовал большинство в исполнении хозяев. Подопечные Юрия Михайлиса ответили на это выпадом четвертого звена, в результате чего отличился Петухов. Заключительная треть осталась за хозяевами, которые смогли не только сравнять счет, но и вырвать победу в основное время.

При счете 3:5 тренерский штаб казахстанцев снял вратаря и выпустил шестого игрока, но это не принесло дивидендов.

В итоге «Барыс», который по ходу игры трижды вел в счете, все же проиграл.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Мартинссон, Берглунд-Вей-Юрчо; Альсинг-Шалапов, Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Орехов, Старченко-Куник-Савицкий; Кайыржан-Шайхмедденов, Гурков-Сагадеев-Петухов.

Константин Вноровский
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