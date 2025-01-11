"Барыс" уступил "Ак Барсу" в овертайме

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" 11 января завершил выездную серию матчем против казанского "Ак Барса", уступив в овертайме со счетом 4:5, сообщает Zakon.kz.

В составе "Барыса" свои первые минуты в Континентальной хоккейной лиге провели Артур Гросс и Хакназар Кенесбай.

Основные события развернулись во втором периоде. Иван Николишин открыл счет, а позже Кирилл Савицкий, играя в меньшинстве, удвоил преимущество "Барыса". Однако хозяева отыгрались до перерыва благодаря броскам Александра Барабанова и Артемия Князева.

В третьем периоде Михаил Рахманов вывел "Барыс" вперед, а за полторы минуты до окончания встречи Алихан Асетов поразил пустые ворота, увеличив разрыв до двух шайб. Тем не менее, точные броски Дмитрия Яшкина и Николаса Петана перевели игру в овертайм, где победную шайбу забросил защитник "Ак Барса" Никита Лямкин.

Следующий матч "Барыс" проведет 19 января на домашнем льду против "Локомотива".

Ранее главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев высказался о матче КХЛ с "Ладой", который завершился со счетом 0:1.

