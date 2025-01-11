#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
526.81
542.72
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
526.81
542.72
5.16
Спорт

"Барыс" уступил "Ак Барсу" в овертайме

&quot;Барыс&quot; уступил &quot;Ак Барсу&quot; в овертайме, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 22:02 Фото: hcbarys.kz
Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" 11 января завершил выездную серию матчем против казанского "Ак Барса", уступив в овертайме со счетом 4:5, сообщает Zakon.kz.

В составе "Барыса" свои первые минуты в Континентальной хоккейной лиге провели Артур Гросс и Хакназар Кенесбай.

Основные события развернулись во втором периоде. Иван Николишин открыл счет, а позже Кирилл Савицкий, играя в меньшинстве, удвоил преимущество "Барыса". Однако хозяева отыгрались до перерыва благодаря броскам Александра Барабанова и Артемия Князева.

В третьем периоде Михаил Рахманов вывел "Барыс" вперед, а за полторы минуты до окончания встречи Алихан Асетов поразил пустые ворота, увеличив разрыв до двух шайб. Тем не менее, точные броски Дмитрия Яшкина и Николаса Петана перевели игру в овертайм, где победную шайбу забросил защитник "Ак Барса" Никита Лямкин.

Следующий матч "Барыс" проведет 19 января на домашнем льду против "Локомотива".

Ранее главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев высказался о матче КХЛ с "Ладой", который завершился со счетом 0:1. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
"Байер" обыграл "Боруссию" и одержал девятую победу подряд
Спорт
09:43, Сегодня
"Байер" обыграл "Боруссию" и одержал девятую победу подряд
Голы Овечкина фиксирует счетчик на сайте НХЛ
Спорт
08:08, Сегодня
Голы Овечкина фиксирует счетчик на сайте НХЛ
Стадион "Астана Арена" преобразился после ремонта
Спорт
07:30, Сегодня
Стадион "Астана Арена" преобразился после ремонта
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: