Движение по эстакаде в районе рынка «Алтын Орда» открыли в Алматы

25 декабря 2021 года с участием министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова и акима Алматинской области Каната Бозумбаева состоялось открытие движения по новой главной магистральной эстакаде на участке Алматы – Райымбек в районе рынка «Алтын Орда». Пресс-служба МИИР РК

Фото: Пресс-служба МИИР РК

Фото: Пресс-служба МИИР РК

На участке автодороги построена главная магистральная эстакада, разворотная эстакада по типу «Подкова», мост через реку Аксай и надземные пешеходные мосты.

Фото: Пресс-служба МИИР РК

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Кроме того, для транзитного, общественного и местного транспорта на протяжении 4 км построена 10-полосная дорога с переустройством инженерных коммуникаций.

Фото: Пресс-служба МИИР РК

К реализации привлечено свыше 200 рабочих и 50 единиц техники, в том числе сложные вспомогательные сооружения и оборудование для охвата работ по всей протяженности монолитного пролетного строения.

Фото: Пресс-служба МИИР РК