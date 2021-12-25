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Законодательство РК
10:42 25.12.2021

Движение по эстакаде в районе рынка «Алтын Орда» открыли в Алматы

алматы, алтын орда, эстакада, движение, открытие Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Открылось движение по новой магистральной эстакаде в районе рынка «Алтын Орда». Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Zakon.kz.
25 декабря 2021 года с участием министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова и акима Алматинской области Каната Бозумбаева состоялось открытие движения по новой главной магистральной эстакаде на участке Алматы – Райымбек в районе рынка «Алтын Орда».Пресс-служба МИИР РК

алтын орда, эстакада, движение, открытие

Фото: Пресс-служба МИИР РК

алтын орда, эстакада, движение, открытие

Фото: Пресс-служба МИИР РК

На участке автодороги построена главная магистральная эстакада, разворотная эстакада по типу «Подкова», мост через реку Аксай и надземные пешеходные мосты.

алтын орда, эстакада, движение, открытие

Фото: Пресс-служба МИИР РК

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Кроме того, для транзитного, общественного и местного транспорта на протяжении 4 км построена 10-полосная дорога с переустройством инженерных коммуникаций.

алтын орда, эстакада, движение, открытие

Фото: Пресс-служба МИИР РК

К реализации привлечено свыше 200 рабочих и 50 единиц техники, в том числе сложные вспомогательные сооружения и оборудование для охвата работ по всей протяженности монолитного пролетного строения.

алтын орда, эстакада, движение, открытие

Фото: Пресс-служба МИИР РК

Открытие движения увеличит пропускную способность на данном участке, повысит удобство для населения и поможет решить проблемы инфраструктуры для ведения бизнеса граждан, учитывая расположение крупных рынков «Алтын Орда», «Барлык» и торгово-развлекательного центра «Молл Апорт».Пресс-служба МИИР РК
Динара Халдарова
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