10:42 25.12.2021
Движение по эстакаде в районе рынка «Алтын Орда» открыли в Алматы
Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Открылось движение по новой магистральной эстакаде в районе рынка «Алтын Орда». Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Zakon.kz.
25 декабря 2021 года с участием министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова и акима Алматинской области Каната Бозумбаева состоялось открытие движения по новой главной магистральной эстакаде на участке Алматы – Райымбек в районе рынка «Алтын Орда».Пресс-служба МИИР РК
Фото: Пресс-служба МИИР РК
Фото: Пресс-служба МИИР РК
На участке автодороги построена главная магистральная эстакада, разворотная эстакада по типу «Подкова», мост через реку Аксай и надземные пешеходные мосты.
Фото: Пресс-служба МИИР РК
Кроме того, для транзитного, общественного и местного транспорта на протяжении 4 км построена 10-полосная дорога с переустройством инженерных коммуникаций.
Фото: Пресс-служба МИИР РК
К реализации привлечено свыше 200 рабочих и 50 единиц техники, в том числе сложные вспомогательные сооружения и оборудование для охвата работ по всей протяженности монолитного пролетного строения.
Фото: Пресс-служба МИИР РК
Открытие движения увеличит пропускную способность на данном участке, повысит удобство для населения и поможет решить проблемы инфраструктуры для ведения бизнеса граждан, учитывая расположение крупных рынков «Алтын Орда», «Барлык» и торгово-развлекательного центра «Молл Апорт».Пресс-служба МИИР РК