Названа причина низкой смертности от «омикрон-штамма»

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кажется, что «омикрон» и правда протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации. Александр Мясников

Он привел последние данные по смертности из-за COVID-19 в таких странах, как Франция, США, Великобритания и Израиль.

Там смертность 0,1-0,4%. Но у них вакцинировано 60-70% населения. Александр Мясников

При этом врач отметил, что Израиль – первая страна, которая стала требовать уже и четвертую ревакцинацию.

Но все это («омикрон-штамм». – Прим. ред.) идет к нам. И придет! Мы готовы? «Вы не вакцинированы? Мы идем к вам!» Александр Мясников

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