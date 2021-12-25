14:23 25.12.2021
Названа причина низкой смертности от «омикрон-штамма»
Фото: pixabay
Причину низкой смертности от нового штамма коронавирусной инфекции – «омикрона» – назвал советский и российский кардиолог, телеведущий, владелец частной клиники Александр Мясников, передает Zakon.kz.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кажется, что «омикрон» и правда протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации.Александр Мясников
Он привел последние данные по смертности из-за COVID-19 в таких странах, как Франция, США, Великобритания и Израиль.
Там смертность 0,1-0,4%. Но у них вакцинировано 60-70% населения.Александр Мясников
При этом врач отметил, что Израиль – первая страна, которая стала требовать уже и четвертую ревакцинацию.
Но все это («омикрон-штамм». – Прим. ред.) идет к нам. И придет! Мы готовы? «Вы не вакцинированы? Мы идем к вам!»Александр Мясников
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.
Что известно об «омикроне» – новом штамме коронавируса
Новость по теме
Ранее стало известно, что «омикрон-штамм» коронавируса выявили уже в 110 странах мира.
Искусственные елки могут стать причиной аллергии – врач
Новость по теме