В Атырау двое парней едва не утонули, провалившись под лед

Инцидент произошел 24 декабря. Парень 2003 года рождения провалился под лед, его друг поспешил на помощь, сообщили в ДП Атырауской области.

Свидетели вызвали подмогу. Однако двое парней переправились на другой берег реки своими силами.

Первую помощь замерзшим оказали сотрудники стационарного поста №86.