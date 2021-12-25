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Законодательство РК
18:45 25.12.2021

В Атырау двое парней едва не утонули, провалившись под лед

Парни провалились под лед Фото: pixabay
Полицейские предупредили об опасности передвижения по льду. Они оказали первую помощь пострадавшим и вызвали скорую, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 24 декабря. Парень 2003 года рождения провалился под лед, его друг поспешил на помощь, сообщили в ДП Атырауской области.

Свидетели вызвали подмогу. Однако двое парней переправились на другой берег реки своими силами.

Первую помощь замерзшим оказали сотрудники стационарного поста №86.

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