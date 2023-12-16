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Двое мужчин провалились под лед в Костанайской области

Двое мужчин провалились под лед в Костанайской области Фото: pixabay
В Костанайской области под лед реки Шортанды провалились люди. Пострадавших вытащили из воды и передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в МВД РК, инцидент произошел вечером 16 декабря. Два местных жителя решили срезать путь домой через реку Шортанды и провалились под лед.

К месту происшествия направились четверо сотрудников полиции. Они увидели в воде двух взрослых мужчин, которые цеплялись за кромку льда. Пострадавших вытащили из воды и передали врачам скорой медицинской помощи.

Двое мужчин провалились под лед в Костанайской области

Фото: polisia.kz

"Действовать нужно было аккуратно, но быстро. Патрульные Нурлан Шукманов и Руслан Кужахметов поползли по льду и нырнули в воду. Глубина в том месте около 6 метров. Они быстро начали выталкивать мужчин вверх, при этом они держались за трос, которым двое других полицейских по очереди вытянули на берег всех из воды. Мужчин забрала скорая с переохлаждением. Их состояние стабильное, они находятся под наблюдением медиков", - сообщили в МВД.

Ранее мы рассказывали о том, как полицейские Шымкента спасли от смерти мужчину с эпилепсией. 

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