09:53 27.12.2021
Гутерриш: COVID-19 – не последняя пандемия, с которой столкнется человечество
Фото: pixabay
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавирусной инфекции не будет последней, с которой столкнется человечество, передает Zakon.kz.
Об этом он написал в Twitter.
COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество.Антониу Гутерриш
Он отметил, что тогда как все борются с этим кризисом в области здравоохранения, «нужно готовиться к следующему».
В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу то внимание и выделим те инвестиции, которых он требует.Антониу Гутерриш
— António Guterres (@antonioguterres) December 27, 2021
#COVID19 will not be the last pandemic humanity will face.
As we respond to this health crisis, we need to prepare for the next one.
On this International Day of Epidemic Preparedness, let’s give this issue the focus, attention and investment it deserves.
27 декабря в мире отмечается Международный день противоэпидемической готовности. Резолюцию об учреждении этой даты Генассамблея ООН приняла в ноябре 2020 года. Цель – привлечение внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышение готовности и консолидация усилий для борьбы.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что мировое сообщество может положить конец пандемии COVID-19 в 2022 году. Для этого необходимо объединить усилия, перестав нарушать принцип справедливого доступа к вакцинам.