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09:53 27.12.2021

Гутерриш: COVID-19 – не последняя пандемия, с которой столкнется человечество

человечество, коронавирус, пандемия, оон Фото: pixabay
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавирусной инфекции не будет последней, с которой столкнется человечество, передает Zakon.kz.

Об этом он написал в Twitter.

COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество.Антониу Гутерриш

Он отметил, что тогда как все борются с этим кризисом в области здравоохранения, «нужно готовиться к следующему».

В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу то внимание и выделим те инвестиции, которых он требует.Антониу Гутерриш

27 декабря в мире отмечается Международный день противоэпидемической готовности. Резолюцию об учреждении этой даты Генассамблея ООН приняла в ноябре 2020 года. Цель привлечение внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышение готовности и консолидация усилий для борьбы.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что мировое сообщество может положить конец пандемии COVID-19 в 2022 году. Для этого необходимо объединить усилия, перестав нарушать принцип справедливого доступа к вакцинам.

Динара Халдарова
COVID-19 ВОЗ ООН Гебрейсус Тедрос Гутерриш Антониу
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