Гутерриш: COVID-19 – не последняя пандемия, с которой столкнется человечество

Об этом он написал в Twitter.

COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Антониу Гутерриш

Он отметил, что тогда как все борются с этим кризисом в области здравоохранения, «нужно готовиться к следующему».

В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу то внимание и выделим те инвестиции, которых он требует. Антониу Гутерриш

#COVID19 will not be the last pandemic humanity will face.



As we respond to this health crisis, we need to prepare for the next one.



On this International Day of Epidemic Preparedness, let’s give this issue the focus, attention and investment it deserves. December 27, 2021

27 декабря в мире отмечается Международный день противоэпидемической готовности. Резолюцию об учреждении этой даты Генассамблея ООН приняла в ноябре 2020 года. Цель – привлечение внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышение готовности и консолидация усилий для борьбы. в мире отмечается Международный день противоэпидемической готовности. Резолюцию об учреждении этой даты Генассамблея ООН приняла в ноябре 2020 года.привлечение внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышение готовности и консолидация усилий для борьбы.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что мировое сообщество может положить конец пандемии COVID-19 в 2022 году. Для этого необходимо объединить усилия, перестав нарушать принцип справедливого доступа к вакцинам.