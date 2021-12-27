Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург по приглашению Путина

Об этом написал в соцсетях пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Первый Президент Казахстана Н.А.Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации прибыл в г.Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ pic.twitter.com/o1Rle1ErtV December 27, 2021

28 декабря пройдет неформальная встреча лидеров стран-участниц СНГ.

В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации.

Кроме того, планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.