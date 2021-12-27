Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:42 27.12.2021

Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург по приглашению Путина

Елбасы в Санкт-Петербурге Фото: Twitter/Aidos_Ukibay
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в город Санкт-Петербург, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал в соцсетях пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

28 декабря пройдет неформальная встреча лидеров стран-участниц СНГ.

В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации.

Кроме того, планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Константин Вноровский
СНГ Назарбаев Нурсултан Путин Владимир Санкт-Петербург
Большой паук залез на ногу министру в Австралии на пресс-конференции
27.12.2021
В ЕНПФ рекомендовали обращаться за пенсией вовремя
27.12.2021
Разработаны правила по передаче данных о мобильных платежах в налоговые органы
27.12.2021
Кадыров заявил, что готов решить украинский вопрос
27.12.2021
Насмерть сбили мужчину в Алматы
27.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости