19:42 27.12.2021
Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург по приглашению Путина
Фото: Twitter/Aidos_Ukibay
Об этом написал в соцсетях пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.
— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) December 27, 2021
Первый Президент Казахстана Н.А.Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации прибыл в г.Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ pic.twitter.com/o1Rle1ErtV
В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации.
28 декабря пройдет неформальная встреча лидеров стран-участниц СНГ.
Кроме того, планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.