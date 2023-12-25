Токаев по приглашению Путина прибыл в Санкт-Петербург

25 декабря 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту Токаева встретил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как отмечено в сообщении Telegram-канала Акорды, Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Фото: akorda.kz

Также сказано, что лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов.

"Президент Казахстана также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ", – добавили в пресс-службе.

5 декабря 2023 года президент России заявлял, что в конце декабря планирует встретиться с президентом Казахстана.