Токаев по приглашению Путина прибыл в Санкт-Петербург
Фото: akorda.kz
25 декабря 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург, сообщает Zakon.kz.
В аэропорту Токаева встретил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Как отмечено в сообщении Telegram-канала Акорды, Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Фото: akorda.kz
Также сказано, что лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов.
"Президент Казахстана также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ", – добавили в пресс-службе.
5 декабря 2023 года президент России заявлял, что в конце декабря планирует встретиться с президентом Казахстана.
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