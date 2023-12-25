Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев по приглашению Путина прибыл в Санкт-Петербург

Токаев по приглашению Путина прибыл в Санкт-Петербург Фото: akorda.kz
25 декабря 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту Токаева встретил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как отмечено в сообщении Telegram-канала Акорды, Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Токаев по приглашению Путина прибыл в Санкт-Петербург

Фото: akorda.kz

Также сказано, что лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов.

"Президент Казахстана также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ", – добавили в пресс-службе.

5 декабря 2023 года президент России заявлял, что в конце декабря планирует встретиться с президентом Казахстана.

Читайте также

Экс-депутат Мади Ахметов получил новую должность
Экс-депутат Мади Ахметов получил новую должность
Токаев поздравил Жапарова
Токаев поздравил Жапарова
Кто прошел в Президентский молодежный кадровый резерв
Кто прошел в Президентский молодежный кадровый резерв
Анастасия Московчук
Россия Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Санкт-Петербург
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как увеличат социальные пособия казахстанцам в 2024 году
Как повысят пенсии и пособия казахстанцам в 2024 году
советы, врач
Шесть упражнений, которые улучшают память
Киркоров
Киркорова могут лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: