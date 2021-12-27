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21:56 27.12.2021

В ЮАР назвали самые ранние признаки «омикрона»

Коронавирус, омикрон-штамм Фото: pixabay
О заражении «омикрон-штаммом» коронавируса может сигнализировать беспричинная хрипота в голосе, сообщает Zakon.kz.

По словам гендиректора крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райна Роуча, этот симптом может появиться раньше других признаков заболевания, передает The Sun.

В большинстве случаев хрипота сопровождается першением в горле, тогда как при заражении вариантом «дельта» в горле появляется боль.

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Другими признаками инфицирования «омикрон-штаммом» могут быть сухой кашель, заложенность носа и болезненные ощущения в пояснице.

«Омикрон-штамм» очень быстро распространяется по миру, вытесняя предыдущие варианты коронавируса. Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.

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