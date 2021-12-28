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14:28 28.12.2021

«Елка желаний»: мечты 228 детей исполнил Фонд Нурсултана Назарбаева

дети, праздник, новый год Фото: пресс-служба Фонда Нурсултана Назарбаева
Второй год подряд в конце декабря Фонд Нурсултана Назарбаева проводит новогоднюю благотворительную акцию «Елка желаний», главная цель которой — поддержать детей с ограниченными возможностями, подарить им радость и сотворить волшебство, передает Zakon.kz.

В канун Нового года свои желания отправили ребята в возрасте от трех до 17 лет из 15 медико-социальных учреждений Алматы и Алматинской области с ограниченными возможностями здоровья и те, чьи заболевания угрожают жизни.

новый год, дети

Фото: пресс-служба Фонда Нурсултана Назарбаева

Также в акции приняли участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, особенные дети из малообеспеченных семей из Нур-Султана, Алматы, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей.

новый год, подарки

Фото: пресс-служба Фонда Нурсултана Назарбаева

Свою мечту на «Елку желаний» отправила 10-летняя Хафиза Курбантаева. Девочка мечтала о большом кукольном домике. Ее мама, Гулжахан Клышбековна, рассказала, что одна воспитывает шестерых детей.

Женщина как-то услышала от дочери, что ее ежегодные письма Деду Морозу не доходят до него и желания никогда не исполняются.

новый год, праздник

Фото: пресс-служба Фонда Нурсултана Назарбаева

Я счастлива, что в этом году сбылась мечта моего ребенка. Пусть наши дети не плачут, а только смеются и радуются благодаря таким неравнодушным организациям. Моя благодарность безмерна. Гулжахан Курбантаева

счастливый ребенок, новый год

Фото: пресс-служба Фонда Нурсултана Назарбаева

Новогоднее чудо свершилось у 228 детей. Среди исполнившихся желаний маленьких казахстанцев — кистевой эспандер, планшеты для обучения на дому, спортивная одежда, игрушки, книги, музыкальные инструменты, абонементы в бассейн, наборы конструкторов, развивающие игры, наборы художника, сертификаты на обучение профессии визажиста и многое другое.

ребёнок, новый год, подарок

Фото: пресс-служба Фонда Нурсултана Назарбаева

Арсланбек Бакиров один воспитывает троих детей. Его сын Аман — инвалид с детства. Парень увлекается рисованием и мечтал о том, что напишет картину на холсте. От Деда Мороза Аман получил мольберт, холст и набор художника.

новый год, дети

Фото: пресс-служба Фонда Нурсултана Назарбаева

А у юного коллекционера Леонида Ярухина с врожденным пороком развития ЦНС пополнилась коллекция монет. Он занимается нумизматикой, и теперь у него есть коллекционная монета к юбилею независимости.

дети, подарки, новый год

Фото: пресс-служба Фонда Нурсултана Назарбаева

«Елка желаний» — акция, творящая чудеса для тех, кто в них по-настоящему верит, и в этом смысле каждый из нас может стать для кого-то волшебником.

Анастасия Стативкина
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