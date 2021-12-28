Нурсултан Назарбаев поблагодарил Владимира Путина

Как отмечено на сайте Елбасы, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по наиболее важным вопросам региональной и международной повестки дня.

Елбасы поблагодарил президента Российской Федерации за приглашение принять участие в неформальном саммите лидеров стран – участниц СНГ в качестве почетного председателя ВЕЭС.

Как почетный председатель я буду участвовать сегодня в неформальной встрече. Я один из немногих свидетелей того исторического события, которое привело к созданию СНГ в Алматы в декабре 1991 года. Я хорошо помню, как это происходило. Нурсултан Назарбаев

Кроме того, Первый Президент Казахстана отметил важность дальнейшего развития ЕАЭС, подчеркнув эффективность и актуальность этого интеграционного объединения.

ЕАЭС состоялся, и многие в этом убеждаются. Несмотря на пандемию, объем торговли только между Казахстаном и Россией составляет 24 миллиарда. Это рекорд за все годы. Наша задача – развивать ЕАЭС дальше, принимать ассоциированных членов и наблюдателей. И доказывать новым участникам, что это выгодно. Ведь это объединение, работающее на основе консенсуса, не ущемляет права и интересы всех его членов. Нурсултан Назарбаев

Владимир Путин отметил личный вклад Первого Президента Казахстана в создание ЕАЭС и дальнейшее развитие экономической интеграции на Евразийском континенте.

Сейчас в очень сложных условиях пандемии, снижения уровня производства во всем мире, те механизмы и инструменты, которые мы в свое время отработали вместе с Вами, работают эффективно. Достаточно сказать, что во взаимоотношениях с Казахстаном мы в 2020 году, в самом сложном году пандемии, не допустили серьезного спада экономики. А за первые девять месяцев текущего года рост составил свыше 30%. И это, конечно, очень серьезный результат нашей совместной деятельности с действующим руководством Казахстана. Владимир Путин

Напомним, 27 декабря Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ.

28 декабря пройдет неформальная встреча лидеров стран – участниц СНГ. В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации.