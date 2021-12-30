Подозреваемого в мошенничестве задержали в Алматы, полиция ищет пострадавших

По словам замначальника ДП Алматы Рустама Абдрахманова, подозреваемый – 38-летний уроженец Жамбылской области.

Следствие установило два преступных эпизода.

Фигурант под предлогом оказания услуг по беспрепятственному прохождению товаров на таможенной границе с КНР завладел денежными средствами в сумме 10 тыс. долларов. После этого злоумышленник еще несколько раз оказывал подобные «услуги», а полученные денежные средства тратил по своему усмотрению. Заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

Полиция предполагает, что пострадавших может быть гораздо больше. Возможных пострадавших попросили обратиться в полицию.