18:54 30.12.2021
Подозреваемого в мошенничестве задержали в Алматы, полиция ищет пострадавших
Фото: Zakon.kz
По версии следствия, мужчина предлагал беспрепятственное прохождение товара на границе с Китаем за деньги, сообщает Zakon.kz.
По словам замначальника ДП Алматы Рустама Абдрахманова, подозреваемый – 38-летний уроженец Жамбылской области.
Следствие установило два преступных эпизода.
Фигурант под предлогом оказания услуг по беспрепятственному прохождению товаров на таможенной границе с КНР завладел денежными средствами в сумме 10 тыс. долларов. После этого злоумышленник еще несколько раз оказывал подобные «услуги», а полученные денежные средства тратил по своему усмотрению.Заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов
Полиция предполагает, что пострадавших может быть гораздо больше. Возможных пострадавших попросили обратиться в полицию.
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