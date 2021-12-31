11:12 31.12.2021
В акимате Алматы рассказали о работе общественного транспорта в праздники
Фото: Zakon.kz
Озвучен график работы общественного транспорта в Алматы 1-4 января 2022 года. Он будет ориентирован на пассажиропоток, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве пояснили, что 31 декабря городской общественный транспорт и метрополитен будут работать полный рабочий день.
1 января 2022 года с 06:00 до 09:00 работа общественного транспорта будет осуществляться с 50% выходом от планового графика праздничного дня.Пресс-служба акимата Алматы
C 9.00 1 января работа будет продолжена в обычном режиме по графику праздничного дня.
2, 3, 4 января 2022 года выход будет осуществляться согласно графику праздничного дня.
График выходных и праздничных дней - выход снижается, исходя из пассажиропотока. Максимум на 20%.
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