В акимате Алматы рассказали о работе общественного транспорта в праздники

В ведомстве пояснили, что 31 декабря городской общественный транспорт и метрополитен будут работать полный рабочий день.

1 января 2022 года с 06:00 до 09:00 работа общественного транспорта будет осуществляться с 50% выходом от планового графика праздничного дня. Пресс-служба акимата Алматы

C 9.00 1 января работа будет продолжена в обычном режиме по графику праздничного дня.

2, 3, 4 января 2022 года выход будет осуществляться согласно графику праздничного дня.

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