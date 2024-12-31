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События

Президент поручил правительству открыть новые производства в 2025 году

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент , фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 01:00 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем новогоднем обращении к гражданам озвучил ключевые задачи для правительства на предстоящий год, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, основной целью остается повышение благополучия граждан. Для этого, отметил Токаев, правительству предстоит обеспечить устойчивый рост экономики, открыть новые производства и улучшить условия для ведения бизнеса.


"Продолжить строить дороги, решать проблемы коммунальной сферы. Необходимо расширить использование цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Усилить поддержку наших аграриев. Во всей этой работе главная цель – повышение благополучия граждан", – сказал Токаев.

Что еще сказал президент в своем новогоднем обращении можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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