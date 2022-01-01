Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Новым годом

По словам премьер-министра Казахстана, прошедший 2021 год был непростым, но успешным для нашей страны, передает пресс-служба премьер-министра РК.

Аскар Мамин от всей души поздравил казахстанцев с Новым 2022 годом и отметил, что благодаря усилиям всех казахстанцев нам удалось достойно преодолеть все трудности, обеспечить устойчивый рост основных отраслей экономики и стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране.

В этом году предстоит большая работа по реализации масштабных задач социально-экономического развития страны, укреплению устойчивости к возможным новым волнам пандемии, дальнейшему повышению благосостояния и качества жизни казахстанцев. Уверен, что сплоченность, трудолюбие и оптимизм позволят нам осуществить все задуманные планы и достичь поставленных целей! От всего сердца желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия близким и успехов в новых начинаниях! Пусть в каждой семье будут гармония, радость и счастье! Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин