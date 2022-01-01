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14:47 01.01.2022

20 выездов сделали пожарные Алматы в новогоднюю ночь

Пожарные дежурили в Новый год Фото: ДЧС Алматы
В ДЧС Алматы рассказали о коротких замыканиях в электрощитовых, автомобиле, горении сухостоя и мусора, сообщает Zakon.kz.

Из 20 происшествий о 15 сообщили бдительные жители.

Пожарные совершили три выезда в мкр Айнабулак из-за замыкания электрощитовых, один выезд в Алатауский район из-за замыкания в частном доме, один выезд в Алмалинский район из-за замыкания в автомобиле, а также 12 выездов из-за загорания мусора и сухостоя.

29 декабря в Алматы горел торговый дом «Новый Ялян». Там горели два контейнера, третий был поврежден от высокой температуры.

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