14:47 01.01.2022
20 выездов сделали пожарные Алматы в новогоднюю ночь
Фото: ДЧС Алматы
В ДЧС Алматы рассказали о коротких замыканиях в электрощитовых, автомобиле, горении сухостоя и мусора, сообщает Zakon.kz.
Из 20 происшествий о 15 сообщили бдительные жители.
Пожарные совершили три выезда в мкр Айнабулак из-за замыкания электрощитовых, один выезд в Алатауский район из-за замыкания в частном доме, один выезд в Алмалинский район из-за замыкания в автомобиле, а также 12 выездов из-за загорания мусора и сухостоя.
29 декабря в Алматы горел торговый дом «Новый Ялян». Там горели два контейнера, третий был поврежден от высокой температуры.