Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

70 человек экстренно эвакуировали ночью из многоэтажки в Кокшетау

эвакуация людей из задымленного дома в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 06:25 Фото: скриншот видео
Ночью 15 августа в Кокшетау в подъезде одного из многоквартирных жилых домов по улице Ж.Жабаева произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, из-за едкого дыма, распространившегося на верхние этажи, спасатели по лестничному маршу эвакуировали 70 человек, из них 16 детей.


"Проведено дымоудаление, жители вернулись в свои квартиры. МЧС напоминает о необходимости постоянной диагностики состояния электросетей", – говорится в сообщении.


Днем ранее в Павлодаре горел балкон многоэтажного жилого дома.

Читайте также

Сын депутата совершил правонарушение
В КУИС начата служебная проверка из-за инцидента с сыном Даулета Турлыханова
Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, пожарные, пожарный, пожарная служба, огонь, возгорание складских помещений
Атырауские огнеборцы потушили пожар на складе
Охота на архара
Полицейские изъяли рога архара у пожилого жителя Туркестанской области
Елена Беляева
МЧС РК Акмолинская область Кокшетау Пожар 2024 год Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Похолодание и жара до 41 градуса: к чему готовиться казахстанцам 15-17 августа
Сын депутата совершил правонарушение
В КУИС начата служебная проверка из-за инцидента с сыном Даулета Турлыханова
Торт за полмиллиона тенге рухнул на пол: реакция молодоженов поразила Казнет
Торт за полмиллиона тенге рухнул на пол: реакция молодоженов поразила Казнет
Космические исследования
НАСА обнаружило ледяную планету, которая может стать новым домом для землян
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: