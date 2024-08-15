70 человек экстренно эвакуировали ночью из многоэтажки в Кокшетау
Фото: скриншот видео
Ночью 15 августа в Кокшетау в подъезде одного из многоквартирных жилых домов по улице Ж.Жабаева произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, из-за едкого дыма, распространившегося на верхние этажи, спасатели по лестничному маршу эвакуировали 70 человек, из них 16 детей.
"Проведено дымоудаление, жители вернулись в свои квартиры. МЧС напоминает о необходимости постоянной диагностики состояния электросетей", – говорится в сообщении.
Днем ранее в Павлодаре горел балкон многоэтажного жилого дома.
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