70 человек экстренно эвакуировали ночью из многоэтажки в Кокшетау

Фото: скриншот видео

Ночью 15 августа в Кокшетау в подъезде одного из многоквартирных жилых домов по улице Ж.Жабаева произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения, сообщает Zakon.kz.

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