Королева Великобритании даровала супруге своего сына высочайший титул

Как пишет iz.ru, подарок является намеком на то, что супруга принца Чарльза ближе к титулу королевы, чем принцессы-консорта. Такой чести не удостаивалась даже принцесса Диана.

Орден Подвязки учрежден в 1348 году Эдуардом III. Титул имеет три уровня: первый — рыцари-компаньоны и дамы-компаньонки (24 выдающихся общественных деятеля, отобранных лично монархом); второй — «дополнительные» рыцари и дамы — почетное звание для иностранных монархов; третий и самый старший титул — королевские рыцари и дамы: традиционно их число ограничено несколькими членами семьи, родившимися в королевской семье, плюс — супруги правителя.

Этот титул свидетельствует о полном доверии королевы к герцогине Корнуоллской. Писатель, телеведущий, специалист по королевским орденам, автор книги «Королевские ордена» (Royal Orders) Хьюго Викерс

В первый день года титул кавалера Благороднейшего ордена Подвязки королева даровала бывшему премьер-министру Тони Блэру. Блэр занимал пост премьер-министра королевства в 1997-2007 годах. В настоящее время он является исполнительным председателем некоммерческой организации Институт глобальных изменений Тони Блэра.