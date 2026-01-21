Диалог без барьеров: в Костанайской области провели акцию "Мүмкіндік"

В регионе впервые состоялась масштабная социально-правовая акция для граждан с инвалидностью "Мүмкіндік".

Мероприятие стало площадкой прямого диалога между гражданами и госструктурами, объединив усилия прокуратуры, представителями различных госорганов, работодателей и учебных центров.

Стоит особо отметить, что акция проводилась одновременно во всех городах и районах области, что обеспечило равный доступ жителей региона к государственным услугам независимо от места проживания. В целом в мероприятии приняли участие более 150 государственных органов, 146 предприятий-работодателей, 12 учебных центров и 11 НПО. А общий охват составил свыше 1500 человек с инвалидностью.

"Данная акция носит областной характер и направлена на создание условий для равного доступа граждан к правовой и социальной поддержке. Органы прокуратуры уделяют внимание не только выявлению нарушений, но и их предупреждению, восстановлению нарушенных прав, так как это ключевой принцип концепции "Закон и порядок". Акция была ориентирована не только на тех, кто смог лично присутствовать: во всех районах работали выездные группы прокуратуры и органов занятости, которые посещали маломобильныхграждан. На месте им предоставляли правовую помощь и разъясняли вопросы социальных выплат и мер государственной поддержки", – сообщил прокурор Костанайской области Марат Сексембаев.

Он также отметил, что в последние годы в регионе реализуются меры, соответствующие концепции "Закон и порядок": по расширению цифровых госуслуг, упрощению процедур получения социальных выплат и средств реабилитации, усилению контроля за соблюдением трудовых прав и развитию системы индивидуального сопровождения граждан.

"Это очень важное мероприятие для людей из маломобильных групп, так как есть вопросы, которые они не могут решить самостоятельно, и наша задача оказать им поддержку. Сегодня в Костанае проживает более 9 тыс. граждан с ограниченными возможностями и свыше 4,5 тыс. из них имеют 3 группу и могут работать. И наша задача – помочь тем, кто хочет учиться или работать. И, конечно же, проконсультировать всех обратившихся по их проблемам, подсказать вариант решения", – отметил во время открытия мероприятия аким Костаная Марат Жундубаев.

Кроме представителей различных государственных органов в акции участвовали и крупные предприятия региона, которые предложили реальные вакансии и возможности трудоустройства. Также представители АО "Отбасы банк" консультировало граждан по вопросам жилищного обеспечения и льготных программ кредитования. А сотрудники Палаты предпринимателей предоставляли консультации по открытию и ведению бизнеса, получению грантов и субсидий, что особенно важно для развития самозанятости и предпринимательской инициативы среди лиц с инвалидностью.

Пришедших за помощью костанайцев оказалось действительно много. У каждого были свои вопросы. К примеру, учредитель общественного объединения "Мир нашими глазами" Данна Султангалиева потеряла зрение в 25 лет и самостоятельно заново училась писать и читать, осваивать компьютер. Сегодня она уверенно пользуется сотовым телефоном и различными приложениями. На мероприятие она приехала в поисках решения нескольких проблем. Но самый главный вопрос задала прокурору региона и попросила посодействовать в выделении специализированного помещения для проведения обучающих курсов.

"В прошлом году мы уже проводили обучение костанайцев с ограниченными возможностями. По итогам 2025 года очень хорошо завершили проект, спрос был большой. В области отсутствует специальная школа для незрячих людей, где бы их обучали всем необходимым навыкам. А те, кто прошел у нас обучение, начали не только выходить на улицу, но и вести более активный образ жизни, потому что мы обучили их ориентироваться на улице, читать, писать по Брайлю, использовать мобильный телефон, компьютер", – рассказала Султангалиева.

По словам учредителя объединения, есть спрос на обучение и среди жителей города Рудного. Но проблема в том, что она не может найти подходящее для этого помещение.

"В Рудном учащихся школы №2 перевели в новое здание, а в старом планируют разместить музыкальную школу. Там останутся приспособленные для нас кабинеты, и мы хотели бы, чтобы их выделили нам для проведения курсов. Мне каждый день звонят желающие учиться, есть те, кто хочет приезжать из Качар. Сейчас здание находится на балансе акимата и были бы очень признательны, если бы нам выделили несколько кабинетов", – добавила Данна Султангалиева.

Выслушав обращение, прокурор области ответил, что вопрос принят в работу. Прокуроры детально изучат вопрос, кому и на каких условиях передали здание, и совместно с акиматом Рудного решит проблему с выделением помещения для обучения.

Жительница Костаная 57-летняя Айна Жунусова пришла на мероприятие, чтобы получить консультацию по трудоустройству. Сегодня она работает менеджером в одной из компаний, но в ближайшее время из декрета возвращается девушка, на место которой взяли Айну.

"Сейчас найти работу непросто здоровому человеку, а человеку с инвалидностью это сделать еще сложнее. Пока еще есть время, я хочу найти подходящую работу. Мне еще несколько лет до пенсии", – поделилась женщина.

Представитель карьерного центра ответила, что есть программа "Серебряный возраст", как раз для людей, которым за 50 лет. По ней работодателю субсидируется часть затрат на заработную плату, остальную покрывает карьерный центр. В организации женщину поставят на учет и будут предлагать ей вакансии. В течение трех лет рабочее место будет субсидироваться, на четвертый специалист оформляется на постоянную работу и может трудиться там до выхода на пенсию.

Акция "Мүмкіндік" стала важным шагом в укреплении социальной справедливости и правовой защищенности лиц с инвалидностью. Она показала, что идеология "Закон и порядок" в Костанайской области реализуется не только через контроль и надзор, но и через создание реальных возможностей для граждан – от трудоустройства и предпринимательства до жилищных программ и адресной правовой помощи.