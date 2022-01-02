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17:13 02.01.2022

Асаубаева возглавила мировой рейтинг по шахматам в возрасте до 20 лет

Асаубаева возглавила мировой рейтинг Фото: Instagram/bibisarachess
Позиции Бибисары Асаубаевой улучшились после удачного выступления на чемпионате мира в Польше. Казахстанская шахматистка стала чемпионкой мира по блиц-шахматам и вице-чемпионкой по рапиду, сообщает Zakon.kz.

Бибисара Асаубаева расположилась на первых строчках мирового рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) в возрасте до 20 лет.

17-летняя казахстанка заняла третье место в классических шахматах в этой же возрастной группе.

В мировом рейтинге среди женщин Бибисара Асаубаева заняла 10-е место в блице, 19-е – в рапиде, 33-е – в классических шахматах.

В рейтингах по блицу и рапиду среди девушек до 20 лет также расположились казахстанские спортсменки Меруерт Камалиденова, Асель Серикбай, Назерке Нургали, Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева Амина Каирбекова, Алуа Нурманова.

30 декабря Асаубаева обыграла россиянку Александру Горячкину и стала чемпионкой мира по блицу. Чемпионат мира проходил в Варшаве с 25 по 30 декабря.

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