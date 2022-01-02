Как изменился налог на легковые авто в 2022 году

Налоговые ставки на легковые автомобили изменились согласно статье 492 Налогового кодекса Казахстана.

Эти ставки исчисляются по установленным месячным расчетным показателям. Один МРП в 2022 году составил 3063 тенге.

Таким образом сумма ежегодного налога на легковые авто составляют:

с объемом двигателя до 1100 см³ – 3063 тенге;

свыше 1100 см³ и до 1500 см³ включительно – 6126 тенге;

свыше 1500 см³ и до 2000 см³ включительно – 9189 тенге;

свыше 2000 см³ и до 2500 см³ включительно – 18 378 тенге;

свыше 2500 см³ и до 3000 см³ включительно – 27 567;

свыше 3000 см³ и до 4000 см³ включительно – 45 945 тенге;

Самый большой налог – на легковые автомобили с объемом двигателя свыше 4000 см³, с 1 января 2022 года он составляет 358 371 тенге.