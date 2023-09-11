Отменят ли в Казахстане транспортный налог с 1 января 2025 года

С рекомендацией упразднить в будущем налог на транспортные средства выступило Министерство национальной экономики РК. Правда, не на все машины. Налог на "автомобили с повышенным объемом двигателя" предлагается сохранить и даже приумножить. Чем продиктована реформа, разбирался Zakon.kz.

Сразу оговоримся: упразднение налога на ТС – пока не факт, и даже не анонс от государства. Это одно из предложений в рамках фундаментальной налоговой реформы, которая ждет нашу страну. Напомним, сейчас Минфин разрабатывает проект нового Кодекса РК о налогах и других обязательных платежах в бюджет. Документ должен заменить ныне действующий Налоговый кодекс, принятый, к слову, относительно недавно, в 2017 году. Но, как нетрудно заметить, еще не в Новом Казахстане…

Выступая с посланием народу 1 сентября 2023 года, глава государства сказал о том, что число налогов и иных обязательных платежей будет уменьшено на 20 процентов (как минимум). Вот в это число и попал налог на ТС.

Почему налог предлагается упразднить с 1 января 2025 года

На самом деле законопроекта еще нет. Разработчик пообещал подготовить документ лишь к декабрю – и не факт, что успеет. Откуда же взялась эта информация, да еще с точной датой?

К проекту кодекса Министерство национальной экономики опережающими темпами подготовило так называемый Консультативный документ регуляторной политики, где обозначило, какие есть проблемы в фискальной политике РК и как их следовало бы решать.

Одной из таких проблем и является налог на транспортные средства. Главная проблема здесь – цены на ГСМ. Дело в том, что с 1 января они в Казахстане вырастут – и круто. Мы не вангуем: просто с этого момента в Евразийском экономическом союзе начнет функционировать общий рынок нефти и нефтепродуктов. Договор подписан еще в 2010 году, а в 2018 году решением Высшего евразийского экономического совета принята соответствующая пошаговая программа.

А значит, цены в разных странах ЕАЭС подровняются. Тогда как сейчас топливо в России на 15-20 процентов дороже, чем в Казахстане. И это, заметьте, при невероятно дешевой российской валюте, а ведь год назад, когда рубль стоил 7-8 тенге, разница была почти вдвое. Если вдруг курс отыграет назад (а это в нынешней политической ситуации более чем вероятно), такое серьезное подорожание вызовет шок у населения.

Вот упразднение налога на транспортные средства и призвано нивелировать этот эффект. Как выразились авторы документа:

"При значительном росте цен на ГСМ (к примеру, в 2 раза) соответственно вырастут расходы граждан на владение и эксплуатацию транспортными средствами. Особенно чувствительным такой рост будет для лиц, владеющих транспортом "эконом" класса, соответственно, необходимы меры по недопущению ухудшения их социального и материального положения".

Если автомобиль роскошь, а не средство передвижения

Но от налога предлагают освободить не всех. Налог на автомобили с повышенным объемом двигателя предлагается сохранить. Расчет прост. В 2022 году поступления по налогу на транспортные средства физических лиц составили 70 миллиардов тенге. Возьмем эту цифру за основу. Значит, примерно такую сумму и должны собирать с казахстанских автомобилистов вкупе: чтобы и бюджету не навредить, и бедный люд не превратить в бедовый… А высчитать, где заканчивается "эконом" и начинается роскошь, зная, сколько в РК машин и с какими моторами – дело техники.

Возможно, это будет объем 2 литра (плюс-минус). Владельцев ТС, что укладываются в лимит, освободят от уплаты налога. А вот с тех, у кого автомобиль мощнее установленного предела, будут драть вдвое: за себя и того (эконом-класса) парня.

Как видим, схема для Казахстана привычна: богатые платят за бедных. Но ожидаемо и другое. Как показывает опыт в других сферах (например, в системе обязательного социального медицинского страхования, о чем Zakon.kz публиковал статью) эта благородная в теории инициатива на практике не работает. Люди не желают платить за других, а многочисленные "помогайки" предлагают им соответствующие серые схемы. Возможно, налог на ТС для "эконом-класса" в будущем и отменят. Но в таком случае не удивимся, если и остальной, отнюдь не бедный автомобильный Казахстан, де-факто не расставаясь с роскошными авто, де-юре пересядет на малолитражные джипы и бюджетные спортивные купе.