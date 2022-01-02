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22:58 02.01.2022

Три футболиста ФК «Ливерпуль» заболели КВИ

Футболисты ФК "Ливерпуль" заболели COVID-19 Twitter/LFC
Положительные тесты на COVID-19 перед матчем АПЛ с «Челси» сдали вратарь Алиссон, защитник Жоэль Матип и нападающий Роберто Фирмино, сообщает Zakon.kz.

Трио не выйдет на поле, игроки самоизолировались, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Остальные члены команды сдали отрицательные тесты.

2 января стало известно о заражении COVID сразу нескольких спортсменов.

Положительные результаты тестов были у футболистов «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля, а также у экс-футболиста сборной Бразилии Роналдо.

Данияр Кунафин
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