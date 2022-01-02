Три футболиста ФК «Ливерпуль» заболели КВИ

Трио не выйдет на поле, игроки самоизолировались, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Остальные члены команды сдали отрицательные тесты.

2 января стало известно о заражении COVID сразу нескольких спортсменов.

Положительные результаты тестов были у футболистов «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля, а также у экс-футболиста сборной Бразилии Роналдо.