22:58 02.01.2022
Три футболиста ФК «Ливерпуль» заболели КВИ
Twitter/LFC
Положительные тесты на COVID-19 перед матчем АПЛ с «Челси» сдали вратарь Алиссон, защитник Жоэль Матип и нападающий Роберто Фирмино, сообщает Zakon.kz.
Трио не выйдет на поле, игроки самоизолировались, сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Остальные члены команды сдали отрицательные тесты.
2 января стало известно о заражении COVID сразу нескольких спортсменов.
Положительные результаты тестов были у футболистов «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля, а также у экс-футболиста сборной Бразилии Роналдо.