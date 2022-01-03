Через 100 лет треть населения планеты может стать климатическими беженцами – эксперт

В беседе с lenta.ru климатолог отметил, что определенные тренды развития мира будущего уже намечаются. Чтобы реализовать более оптимистичный сценарий, человечеству необходимо остановить глобальное потепление на уровне 2,5°C с медленным увеличением до трех, считает Кокорин.

При оптимистичном сценарии климат останется прежним на большей части планеты. Тем не менее, регулярно будут возникать такие малоприятные явления, как рекордная жара, смерчи, торнадо, метели, штормы. То есть мы будем жить в таком же климате, но более неравномерном, чем 100 лет назад или даже сейчас. Какие-то местности людям придется покинуть: из-за дефицита пресной воды вести сельское хозяйство и жить там будет невозможно. Полагаю, в таком случае порядка 10% жителей Земли станут климатическими мигрантами. Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин

Неизбежно повысится уровень мирового океана, в некоторых регионах на полтора метра. По словам эксперта, в таких странах, как, например, Индонезия, Бангладеш, в Юго-Восточной Азии строить дамбы будет бессмысленно, что вынудит людей переселиться.

Климатолог уверен, что Юг России ждут волны жары. При оптимистичном сценарии на широте Москвы это будет около +30°C.

Если человечеству не удастся остановить глобальное потепление, климат изменится в 10 раз в сравнении с настоящим временем, уверен Кокорин. А беженцами станут не 10%, а уже треть населения планеты.