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Популяции диких животных в мире сократились на 73% за 50 лет

Популяции диких животных сократились на 73% за 50 лет, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 03:59 Фото: pixabay
Согласно новому исследованию Всемирного фонда дикой природы , средняя численность популяций диких животных в мире сократилась на 73% за 50 лет. Исследование показывает, что ближайшие годы будут "решающими для жизни на Земле", сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, в исследовании под названием "Доклад о живой планете 2024" проводился мониторинг популяций 5495 видов диких животных: земноводных, птиц, рыб, млекопитающих и рептилий в период с 1970 по 2020 год.

Результаты исследования свидетельствуют об ухудшении "каждого показателя, который отслеживает состояние природы в глобальном масштабе".

"Результаты этого отчета вызывают тревогу", – заявила Анке Шульмейстер-Ольденхове, старший специалист по лесной политике в WWF.

Потребление в ЕС продолжает оставаться основным фактором глобальной утраты биоразнообразия, особенно в таких критических экосистемах, как Амазонка, которая приближается к необратимой точке невозврата.

Исследование показало, что пресноводные популяции пострадали "сильнее всего", сократившись на 85%. За ними следуют наземные популяции, которые сократились на 69%. Было обнаружено, что морские популяции сократились на 56%.

Изменение климата – еще один важный фактор потери биоразнообразия, хотя его влияние было наибольшим в Латинской Америке и Карибском бассейне. Загрязнение было основным фактором в Северной Америке, а также в Азии и Тихоокеанском регионе.

В исследовании предупреждается, что "глобальные переломные моменты" весьма вероятны, если текущие тенденции сохранятся.

Ранее появилась информация, что нападения ос грозят пострадавшим от наводнения в США массовой аллергией.

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