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2024 год может стать самым жарким в истории Земли

Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 12:44 Фото: Zakon.kz
Эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин заявил, что 2024 год побьет рекорд предыдущего и станет самым жарким для Земли в истории метеонаблюдений, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, это связано с лишним теплом в атмосфере из-за усиления человеком парникового эффекта, а также с природным явлением Эль-Ниньо, которое начало действовать в мае-июне 2023 года.

"2024 год, скорее всего, станет самым теплым", – подчеркнул Кокорин.

На данный момент, как отмечено в публикации РИА Новости, самым жарким за всю историю метеонаблюдений считается 2023 год. Тогда уточняет эксперт, действие Эль-Ниньо ощущалось на протяжении более семи месяцев.

Эль-Ниньо вызывает экстремальные погодные условия, связанные с циклами частоты возникновения эпидемических заболеваний. Также он связан с повышенным риском развития заболеваний, передающихся комарами: малярия, лихорадка денге и лихорадка долины Рифт.

Что касается рекордов в нашей стране, то, к примеру, дождливый июль 2024 года побил температурный рекорд 32-летней давности.

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