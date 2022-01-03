15:55 03.01.2022
За три дня выявлено 120 нарушений на железных дорогах Казахстана
Фото: pixabay
Во время праздничных выходных железнодорожники провели профилактические рейды безопасности, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы АО «НК «Қазақстан темір жолы», за три дня выявлено 128 нарушителей правил безопасного поведения, 53 из которых привлечены к административной ответственности за переход железнодорожных путей в неустановленных местах.
С 700 гражданами проведены разъяснительные беседы, им вручены памятки.
Переход железнодорожных путей в неположенном месте – одна из основных причин травматизма. Железнодорожники считают, что необходимо ужесточить административную ответственность и увеличить штраф для нарушителей. На данный момент штраф за данное правонарушение составляет 3 МРП.Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Специалисты заявляют, что каждый должен относиться к железной дороге как к объекту повышенной опасности.
Напомним, 27 декабря 2021 года стало известно о двух смертельных случаях на крыше поезда.