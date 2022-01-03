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20:11 03.01.2022

«Барыс» одержал крупную победу в первом матче нового года

Хоккей КХЛ Победа Барыса Фото: hcbarys.kz
Хоккейный клуб «Барыс» в рамках регулярного Чемпионата КХЛ на своей арене принимал рижское «Динамо», сообщает Zakon.kz.

К огромной радости армии болельщиков казахстанской команды хозяева льда разгромили своих соперников со счетом 7:1.

Счет в матче был открыт за три минуты до окончания первого периода. Автором гола стал капитан столичного клуба Роман Старченко. В начале второго периода преимущество увеличил Антон Сагадеев.

Вскоре гости сумели сократить отставание, единственную шайбу рижан в этой встрече забил Мартиньш Карсумс.

Разницу в две шайбы снова восстановил Роман Старченко, который оформил дубль – 3:1.

Хоккеист Барыса

Фото: hcbarys.kz

Третья часть игры прошла полностью под диктовку столичных хоккеистов. Ворота рижского «Динамо» вначале поразил Якоб Берглунд, затем дубль на свой счет записал лучший бомбардир «Барыса» Никита Михайлис. И в конце игры точку в матче поставил Роман Савченко.

«Барыс» укрепился на восьмой строчке Восточной конференции. Следующая игра у казахстанского клуба 5 января, в Нур-Cултан приедет «Металлург» из Магнитогорска.

Куандык Шынасилов
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