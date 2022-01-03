Аргентинскому диджею угрожают за «заражение» коронавирусом Месси

Аргентинский диджей Фер Паласио заявил, что получил угрозы после того, как нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заразился COVID-19.

После новости о заражении Лионеля Месси фанаты предположили, что его мог инфицировать диджей Фер Паласио, так как оба находились на вечеринке на рождественских каникулах в Росарио.

LA ACLARACIÓN DE FER PALACIO POR EL POSITIVO DE MESSI



El DJ recibió muchas críticas por el contagio de Leo, es tendencia y mostró su PCR negativo en redes. pic.twitter.com/mq3kUNt2mI January 2, 2022

Они связывают это со мной, пишут, что это я его заразил. Меня даже назвали убийцей. Я получил много негатива в личные сообщения. Вчера я прошел тестирование, потому что мне нужно поехать в Уругвай. У меня нет коронавируса. Диджей Фер Паласио

Диджей опубликовал отрицательный результат ПЦР-теста в Twitter.

О положительном результате ПЦР-теста у аргентинского футболиста стало известно 2 января. Кроме него заболели еще три игрока «Пари Сен-Жермен» – Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаль.