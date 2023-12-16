Месси признали лучшим игроком в истории аргентинского футбола

FourFourTwo признал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории аргентинского футбола, сообщает Zakon.kz.

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Капитан сборной, выигравшей ЧМ-2022, возглавил составленный британским журналом список. Всего в публикации 32 футболиста.

В первую десятку вошли:

Лионель Месси

Диего Марадона

Марио Кемпес

Даниэль Пассарелла

Габриэль Батистута

Оскар Руджери

Хорхе Бурручага

Убальдо Фильоль

Анхель Ди Мария

Хавьер Маскерано.

Ранее сообщалось, что бывший футболист "Ювентуса" и мадридского "Реала" Зинедин Зидан возглавил список лучших игроков 90-х годов XX века по версии FourFourTwo.