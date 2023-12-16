Месси признали лучшим игроком в истории аргентинского футбола
Фото: Instagram/leomessi
FourFourTwo признал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории аргентинского футбола, сообщает Zakon.kz.
Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".
Капитан сборной, выигравшей ЧМ-2022, возглавил составленный британским журналом список. Всего в публикации 32 футболиста.
В первую десятку вошли:
- Лионель Месси
- Диего Марадона
- Марио Кемпес
- Даниэль Пассарелла
- Габриэль Батистута
- Оскар Руджери
- Хорхе Бурручага
- Убальдо Фильоль
- Анхель Ди Мария
- Хавьер Маскерано.
Ранее сообщалось, что бывший футболист "Ювентуса" и мадридского "Реала" Зинедин Зидан возглавил список лучших игроков 90-х годов XX века по версии FourFourTwo.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript