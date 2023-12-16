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Месси признали лучшим игроком в истории аргентинского футбола

Фото: Instagram/leomessi Фото: Instagram/leomessi
FourFourTwo признал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории аргентинского футбола, сообщает Zakon.kz.

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Капитан сборной, выигравшей ЧМ-2022, возглавил составленный британским журналом список. Всего в публикации 32 футболиста.

В первую десятку вошли:

  • Лионель Месси
  • Диего Марадона
  • Марио Кемпес
  • Даниэль Пассарелла
  • Габриэль Батистута
  • Оскар Руджери
  • Хорхе Бурручага
  • Убальдо Фильоль
  • Анхель Ди Мария
  • Хавьер Маскерано.

Ранее сообщалось, что бывший футболист "Ювентуса" и мадридского "Реала" Зинедин Зидан возглавил список лучших игроков 90-х годов XX века по версии FourFourTwo.

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