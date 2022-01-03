22:38 03.01.2022
Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау
Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК
С жителями Актау встретились члены фракции партии Nur Otan Самат Мусабаев и Едил Жанбыршин, передает Zakon.kz.
На встрече с актаусцами мажилисмен Самат Мусабаев отметил, что по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева правительство принимает меры для разрешения ситуации.
Самат Мусабаев и Едил Жанбыршин, обращаясь к жителям Актау, подчеркнули, что в настоящее время уже достигнуты договоренности о снижении цены на сжиженный нефтяной газ.
По поручению президента страны создана правительственная комиссия, которая приступит к работе в ближайшее время.
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