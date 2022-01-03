Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау

На встрече с актаусцами мажилисмен Самат Мусабаев отметил, что по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева правительство принимает меры для разрешения ситуации.

Самат Мусабаев и Едил Жанбыршин, обращаясь к жителям Актау, подчеркнули, что в настоящее время уже достигнуты договоренности о снижении цены на сжиженный нефтяной газ.

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По поручению президента страны создана правительственная комиссия, которая приступит к работе в ближайшее время.

Работа депутатов мажилиса в регионе продолжается.