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Законодательство РК
22:38 03.01.2022

Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау

Депутаты встретились с жителями Актау Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК
С жителями Актау встретились члены фракции партии Nur Otan Самат Мусабаев и Едил Жанбыршин, передает Zakon.kz.

На встрече с актаусцами мажилисмен Самат Мусабаев отметил, что по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева правительство принимает меры для разрешения ситуации.

Самат Мусабаев и Едил Жанбыршин, обращаясь к жителям Актау, подчеркнули, что в настоящее время уже достигнуты договоренности о снижении цены на сжиженный нефтяной газ.

По поручению президента страны создана правительственная комиссия, которая приступит к работе в ближайшее время.

Работа депутатов мажилиса в регионе продолжается.

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