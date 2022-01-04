Названы лучшие боксеры-любители из Казахстана по итогам 2021 года

Сайт Boxrec, специализирующийся на документировании боев и результатов, обновил список лучших казахстанских боксеров-любителей по итогам 2021 года.

По мнению редакторов сайта, казахстанцы расположились следующим образом:

Бекзад Нурдаулетов; Асланбек Шымбергенов; Сакен Бибосынов; Аблайхан Аманкул; Аблайхан Жусупов; Камшыбек Кункабаев; Дилмурат Мижитов; Темиртас Жусупов; Серик Темиржанов; Айбек Оралбай.