01:32 04.01.2022
Названы лучшие боксеры-любители из Казахстана по итогам 2021 года
Фото: pixabay
Сайт Boxrec, специализирующийся на документировании боев и результатов, обновил список лучших казахстанских боксеров-любителей по итогам 2021 года.
По мнению редакторов сайта, казахстанцы расположились следующим образом:
Бекзад Нурдаулетов;
Асланбек Шымбергенов;
Сакен Бибосынов;
Аблайхан Аманкул;
Аблайхан Жусупов;
Камшыбек Кункабаев;
Дилмурат Мижитов;
Темиртас Жусупов;
Серик Темиржанов;
Айбек Оралбай.