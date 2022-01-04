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01:32 04.01.2022

Названы лучшие боксеры-любители из Казахстана по итогам 2021 года

Рейтинг боксеров Фото: pixabay
В тройке лидеров – Бекзад Нурдаулетов, Асланбек Шымбергенов и Сакен Бибосынов, сообщает Zakon.kz.

Сайт Boxrec, специализирующийся на документировании боев и результатов, обновил список лучших казахстанских боксеров-любителей по итогам 2021 года.

По мнению редакторов сайта, казахстанцы расположились следующим образом:

  1. Бекзад Нурдаулетов;

  2. Асланбек Шымбергенов;

  3. Сакен Бибосынов;

  4. Аблайхан Аманкул;

  5. Аблайхан Жусупов;

  6. Камшыбек Кункабаев;

  7. Дилмурат Мижитов;

  8. Темиртас Жусупов;

  9. Серик Темиржанов;

  10. Айбек Оралбай.

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