Лучший боксер Казахстана сделал заявление о своей карьере

Лучший боксер Казахстана Сакен Бибосынов заявил, что не уходит из большого спорта, сообщает Zakon.kz.

Член сборной Казахстана по боксу подчеркнул, что он продолжит карьеру, несмотря на неудачу на Олимпиаде-2024 в Париже.

"Ничего не изменилось. Я по-прежнему в боксе. Я не добился на Олимпийских играх планируемых результатов. Сразу по возвращению домой я возобновил тренировки. Некоторые люди распространяли новость о моем уходе из сборной. Это неправда. Да, сейчас, когда поменялся тренерский состав, я не могу сказать ничего конкретного о своих дальнейших планах. Однако хочу сказать, что из большого спорта я не ухожу, буду продолжать боксировать", – цитирует 23 августа Сакена Бибосынова olympic.kz.

Он уверен, что неудача казахстанских боксеров на Олимпиаде сделает их сильнее.

"Даже если Мырзагали Айтжанов покинул сборную, никто не станет отрицать его заслуги. Я всегда со своим тренером", – добавил Сакен Бибосынов.

Сакен Бибосынов – чемпион мира по боксу и бронзовый призер чемпионата мира (2021, 2019), бронзовый призер Олимпийских игр в Токио (2020).

Материал по теме О завершении карьеры объявил казахстанский призер Олимпиады

14 августа 2024 года стало известно, что тренеры казахстанской мужской сборной по боксу отстранены от работы после провала на Олимпиаде. Сообщалось, что от должности освобождены главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.

Материал по теме Мырзагали Айтжанов: Никто не едет на Олимпийские игры проигрывать

Позднее в соцсетях появилась информация, что якобы после увольнения личного тренера Мырзагали Айтжанова лучший боксер Казахстана Сакен Бибосынов уходит из сборной страны. Но спортсмен 18 августа опроверг распространяемую информацию, назвав ее фейком.