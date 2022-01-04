Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:01 04.01.2022

Найденного возле поселка в Алматинской области барса перевезли в нацпарк

животное Фото: Пресс-служба государственного национального природного парка «Алтын Эмель»
Дикую кошку нашли жители поселка Кербулак Алматинской области. Их удивило, что снежный барс даже не попытался скрыться от людей, передает Zakon.kz.

О факте сельчане сообщили в природоохранные органы 3 января. Оставаясь с животным, они дождались прибытия на место инспекторов государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» и РГКП ПО «Охотзоопром».

Инспекторы ГНПП совместно с научными сотрудниками Института зоологии КН МОН РК обездвижили барса и перевезли его на территорию парка, где в 20:00 успешно выпустили в привычные для него места обитания, предварительно установив спутниковый ошейник.

животное

Фото: пресс-служба государственного национального природного парка «Алтын-Эмель»

Как отмечается, это третий ошейник из установленных на снежных барсов, обитающих на территории ГНПП «Алтын-Эмель». По данным, полученным с помощью фотоловушек, на территории парка обитают около 10 особей снежного барса. Национальным парком проводятся все необходимые мероприятия по сохранению этих редких животных.

животное

Фото: пресс-служба государственного национального природного парка «Алтын-Эмель»

С 31 октября 2006 года снежный барс включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Новость по теме

Снежного барса сняли на камеру в Алматинской области

Елена Беляева
Алматинская область
Число заболевших COVID-19 незначительно увеличилось в Казахстане
04.01.2022
Россиянин продает банку огурцов за 1,3 миллиона долларов
04.01.2022
В Актау приступила к работе правительственная комиссия – Токаев
04.01.2022
Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау
03.01.2022
Найденного возле поселка в Алматинской области барса перевезли в нацпарк
04.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости