Найденного возле поселка в Алматинской области барса перевезли в нацпарк

О факте сельчане сообщили в природоохранные органы 3 января. Оставаясь с животным, они дождались прибытия на место инспекторов государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» и РГКП ПО «Охотзоопром».

Инспекторы ГНПП совместно с научными сотрудниками Института зоологии КН МОН РК обездвижили барса и перевезли его на территорию парка, где в 20:00 успешно выпустили в привычные для него места обитания, предварительно установив спутниковый ошейник.

Фото: пресс-служба государственного национального природного парка «Алтын-Эмель»

Как отмечается, это третий ошейник из установленных на снежных барсов, обитающих на территории ГНПП «Алтын-Эмель». По данным, полученным с помощью фотоловушек, на территории парка обитают около 10 особей снежного барса. Национальным парком проводятся все необходимые мероприятия по сохранению этих редких животных.

Фото: пресс-служба государственного национального природного парка «Алтын-Эмель»

С 31 октября 2006 года снежный барс включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.