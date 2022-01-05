09:39 05.01.2022
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил экс-премьера Аскара Мамина
Фото; primeminister.kz
Президент сообщил, что премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Она принята главой государства, передает Zakon.kz.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.
Президент сообщил, что премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Она принята главой государства. Согласно Конституции, отставка премьер-министра означает прекращение полномочий всего правительства.
Члены правительства продолжат исполнять обязанности до формирования его нового состава. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов.
Токаев принял отставку правительства
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Аскар Узакпаевич Мамин написал заявление об отставке. Я эту просьбу выполнил. Аскар Узакпаевич почти три года с честью возглавлял правительство. Он в ходе работы, особенно во время пандемии, показал свою высокую ответственность, трудолюбие. Поэтому я хочу выразить благодарность бывшему премьер-министру. Касым-Жомарт Токаев