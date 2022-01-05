Касым-Жомарт Токаев поблагодарил экс-премьера Аскара Мамина

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

Президент сообщил, что премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Она принята главой государства. Согласно Конституции, отставка премьер-министра означает прекращение полномочий всего правительства.

Члены правительства продолжат исполнять обязанности до формирования его нового состава. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов.

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