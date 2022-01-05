Мажилисмены высказались о ситуации в Мангистауской области

Депутатский запрос членов парламентских фракций партий Nur Otan, «Ак жол», «Народная партия Казахстана» и депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана связан с резким ростом цены на сжиженный нефтяной газ для потребителей Мангистауской области, что вызвало недовольство граждан и обострило социальную напряженность в регионе.

Как подчеркнул парламентарий, ситуация взята под личный контроль главы государства Касым-Жомарта Токаева. По его поручению на месте работала правительственная комиссия, которая смогла выработать оптимальное решение сложившейся ситуации.

Несмотря на то, что проблема обострилась в первые дни нового года, следует отметить, что предпосылки к этому были видны и раньше. Вопросы, касающиеся рынка сжиженного газа, дефицита топлива, ценообразования в отрасли неоднократно поднимались, в том числе депутатами Мажилиса. Последнее такое обращение было нашего коллеги, депутата Серика Ерубаева, 10 ноября прошлого года. Часть из них были урегулированы, но часть так и не нашла решения, – заявил депутат.

По мнению мажилисменов, Министерство энергетики объясняет скачкообразный рост цены тем, что с 1 января 2022 года 100% сжиженного нефтяного газа реализуется посредством электронной торговой площадки. Как оказалось, за три года (как вступил в силу закон) рыночные механизмы на торговых площадках так и не сформировались. Торги проводились Министерством энергетики в режиме «ручного управления». Это привело к так называемым «кнопочным» аукционам, что дискредитировало механизм электронных площадок и не просто не принесло результата, но и привело к сегодняшней кризисной ситуации.

Кроме того, отмечают депутаты, в стране так и не был сформирован единый национальный рынок торговли сжиженным газом. Зато сформировался дефицит сжиженного газа, который в 2021 году составил около 15%.

Мы видим, что по ряду регионов в результате торгов оптовые цены, напротив, снизились. Это говорит о том, что есть проблемы и в самой процедуре проведения торгов, и в формировании розничной цены. Правительству с этим необходимо разбираться. Бахытбек Смагул

По информации депутата, с целью исключения спекуляций на оптовом рынке и повышения прозрачности торгов в прошлом году Парламентом были внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по организации биржевой торговли. Закон вступил в силу, однако новые Правила реализации сжиженного газа Министерством энергетики до сих пор так и не разработаны.

При этом мажилисмены считают, что без урегулирования этих ключевых вопросов неизбежно будут наблюдаться ценовые всплески не только на сжиженный газ, но и на широкую линейку товаров, работ и услуг, от чего опять же пострадает простой потребитель.

Мы все переживали за события, которые происходили в эти дни в Жанаозене, в Актау. Оперативная реакция и личный контроль президента страны гарантировали разрешение ситуации и нахождение взаимоприемлемого решения. И теперь всем нам нужно сохранять спокойствие и стабильность в обществе и, как отметил Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, проявить ответственность, – подчеркнул парламентарий.