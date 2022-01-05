Коммунальные службы Алматы приступили к устранению последствий беспорядков

Удаляются надписи, нанесенные баллончиками с краской.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Новость по теме Во всех городах Казахстана ситуация находится под контролем властей

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Во всех городах и населенных пунктах Казахстана ситуация находится под контролем властей и правоохранительных органов.

Новость по теме Беспорядки в Алматы – полиция оттеснила митингующих с площади

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской, Алматинской областях и городе Алматы.