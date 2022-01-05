13:02 05.01.2022
Коммунальные службы Алматы приступили к устранению последствий беспорядков
Фото: Zakon.kz
Восстанавливаются разрушенные объекты инфраструктуры, производится уборка мусора и сожженной автотехники, передает Zakon.kz.
Удаляются надписи, нанесенные баллончиками с краской.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Во всех городах и населенных пунктах Казахстана ситуация находится под контролем властей и правоохранительных органов.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской, Алматинской областях и городе Алматы.