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13:02 05.01.2022

Коммунальные службы Алматы приступили к устранению последствий беспорядков

Коммунальные службы Фото: Zakon.kz
Восстанавливаются разрушенные объекты инфраструктуры, производится уборка мусора и сожженной автотехники, передает Zakon.kz.

Удаляются надписи, нанесенные баллончиками с краской.

уборка после погромов

Фото: Zakon.kz

устранение последствий беспорядков

Фото: Zakon.kz

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устранению последствий беспорядков

Фото: Zakon.kz

устранение последствий беспорядков

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