Во всех городах Казахстана ситуация находится под контролем властей

В Нур-Султане ситуация спокойная, работают магазины и ходит общественный транспорт.

Корреспондент Zakon.kz сообщает, что все здания государственных органов в Нур-Султане, Алматы, Актау, Актобе и других городах Казахстана взяты под усиленную охрану правоохранительными органами. Ситуация находится под контролем властей.

Как передает корреспондент, шествие по ул. Толе би в Алматы не прекращается — вторая волна протестующих выглядит даже агрессивнее.

Сейчас полиция перекрывает пересечение улиц Толе би – Сейфуллина и Толе би –Байтурсынова. Ждут протестующих.

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Ночью 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы.

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Утром этого же дня Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов.

Позднее глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане, в ходе которого назвал виновных за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ, а также дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации.