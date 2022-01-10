МИД РК: Казахстан противостоит террористам, а не «мирным протестующим»

Комментарий к публикациям отдельных зарубежных СМИ опубликовало на своем сайте Министерство иностранных дел Казахстана.

В ведомстве отметили, что ряд публикаций в иностранных СМИ по сложившейся в Казахстане ситуации после введения ЧП носят явно поверхностный и однобокий характер.

В МИД напомнили, что в Мангистауской области и во всех крупных городах страны прошли мирные митинги. Требования митингующих были полностью удовлетворены.

Однако этой ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В стране было объявлено чрезвычайное положение.

Как показали события в Алматы и ряде других регионов страны, Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в горячих точках на стороне радикальных исламистских группировок. В настоящее время правоохранительные органы и Вооруженные силы РК противостоят террористам, а не «мирным протестующим», как это искаженно преподносят некоторые зарубежные СМИ. Министерство иностранных дел Казахстана

В сложившейся ситуации Казахстан был вынужден обратиться за помощью к ОДКБ, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки. В мандат миротворцев входит охрана стратегических объектов и прикрытие казахстанских сил правопорядка.

Следует подчеркнуть, что основные боевые действия против террористических групп ведут правоохранительные органы и Вооруженные силы Казахстана. Миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны. МИД РК

В министерстве подчеркнули, что мирные участники протестов не подвергаются никаким преследованиям.

Правоохранительным органам страны поручено провести масштабное расследование причин сложившейся ситуации, результаты которого будут предоставлены международному сообществу.

Следует отметить сплоченность народа Казахстана, его поддержку решениям и действиям президента К. Токаева по восстановлению мирной жизни. Казахстан полон решимости защитить демократию и Конституцию от исламистских радикалов и террористов! МИД РК

В результате столкновений имеются человеческие жертвы как среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, так и среди гражданского населения.