Информацию о хищении в Алматы оружия и боеприпасов опровергли в КНБ

Распространяемая в некоторых СМИ и социальных сетях информация о хищении из ДКНБ по Алматы оружия, боеприпасов и иного имущества не соответствует действительности. Пресс-служба КНБ РК

Департамент КНБ по Алматы «работает в усиленном режиме, в соответствии с требованиями «красного» уровня террористической угрозы».