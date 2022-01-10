09:32 10.01.2022
Информацию о хищении в Алматы оружия и боеприпасов опровергли в КНБ
Фото: pixabay
В Комитете национальной безопасности РК опровергли информацию о хищении в Алматы оружия и боеприпасов, передает Zakon.kz.
Распространяемая в некоторых СМИ и социальных сетях информация о хищении из ДКНБ по Алматы оружия, боеприпасов и иного имущества не соответствует действительности.Пресс-служба КНБ РК
Департамент КНБ по Алматы «работает в усиленном режиме, в соответствии с требованиями «красного» уровня террористической угрозы».
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