Восьмирегиональная операция: КНБ нашел арсеналы нелегального оружия

В Комитете национальной безопасности (КНБ) 21 августа 2025 года отчитались о работе по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов, сообщает Zakon.kz.

С начала августа КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в городах Астане, Шымкенте, в Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и области Улытау провели несколько оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий.

Фото: КНБ РК

"Изъято 12 автоматов Калашникова, шесть пистолетов, 15 ружей, три гранаты и более 500 единиц боеприпасов. По указанным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия. Работа в данном направлении продолжается", – сказано в сообщении.

Аналогичные операции были проведены и в июле в Алматы, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской областях и области Улытау.