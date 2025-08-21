#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
538.33
626.99
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
538.33
626.99
6.71
События

Восьмирегиональная операция: КНБ нашел арсеналы нелегального оружия

найденное в Казахстане оружие, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 12:21 Фото: КНБ РК
В Комитете национальной безопасности (КНБ) 21 августа 2025 года отчитались о работе по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов, сообщает Zakon.kz.

С начала августа КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в городах Астане, Шымкенте, в Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и области Улытау провели несколько оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий.

Фото: КНБ РК

"Изъято 12 автоматов Калашникова, шесть пистолетов, 15 ружей, три гранаты и более 500 единиц боеприпасов. По указанным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия. Работа в данном направлении продолжается", – сказано в сообщении.

Аналогичные операции были проведены и в июле в Алматы, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской областях и области Улытау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Послание-2024: как правительство выполняет поручение президента по обновлению инфраструктуры ЖКХ
События
09:29, Сегодня
Послание-2024: как правительство выполняет поручение президента по обновлению инфраструктуры ЖКХ
Посмертное донорство: сердце и почки пересадили казахстанским пациентам из листа ожидания
События
06:25, Сегодня
Посмертное донорство: сердце и почки пересадили казахстанским пациентам из листа ожидания
В Шымкенте ко Дню Конституции предусмотрена единовременная социальная помощь детям
События
23:44, 20 августа 2025
В Шымкенте ко Дню Конституции предусмотрена единовременная социальная помощь детям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: